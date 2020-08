Ako Boris Kollár Simone 90.000,-€ daroval

Určite poznáte nášho predsedu parlamentu. A určite poznáte aj jeho Fun rádio. A možno viete, že na Funrádiu prebieha súťaž „Zarábaj ušami“, kde môžu poslucháči skoro každý piatok vyhrať vysoké finančné ceny.

Fun rádio sa rozhodlo, že po skvelých skúsenostiach z predošlých rokov, mesiacov a týždňov so súťažou ZARÁBAJ UŠAMI, darujú počas leta 4 x sumu 30.000,-€. Každý druhý piatok, konkrétne 17. Júla, 31. Júla, 14. Augusta a 28. Augusta vylosuje počítač zo zaslaných SMS-iek jedno meno s konkrétnym telefónnym číslom daného poslucháča a moderátor popoludňajšej relácie mu zavolá, aby to on zdvihol do 10 sekúnd a po krátkom rozhovore tohto šťastného poslucháča požiada, aby povedal výherné heslo. Až po správnom zodpovedaní výherného hesla môže tento náš šťastlivec vyhrať balík vopred zdanených peniažkov do vlastného užívania. Z megabalíka zaslaných SMS-iek je samozrejme dosť problém byť náhodne vylosovaným poslucháčom, preto šanca, že doklepnem výhru správnou odpoveďou je ďaleko vyššia ako šanca, že mi moderátor z Fun rádia vôbec zavolá. OK, bla bla bla, toto všetko asi dobre viete, takže tento odsek môžete kľudne preskočiť.

17. júla v inkriminovanom čase poslucháč nezdvihol telefón do 10 sekúnd od začiatku volania. Výhra 30.000,-€ sa posúvala do ďalšieho žrebovania o 2 týždne. 31. júla zdvihla poslucháčka Martinka,povedala nesprávne heslo a výhra 60.000,-€ sa posúvala do včerajšieho žrebovania, čím sa naakumulovala už na 90.000,-€.

Včera zhruba o 16.45 hod. volala moderátorka Fun Rádia Vera Wisterová náhodne vyžrebovanému poslucháčovi, o ktorom prezradila, že je to žena a jej meno sa začína na písmeno S. Zdvihlo dievča (podľa hlasu pomerne mladé), ktoré si práve čítalo nejakú odbornú literatúru. Vera ju vyspovedala bežnými otázkami a napätie sa stupňovalo. V určenej chvíli jej položila zásadnú otázku: "Aké je leto s Fun Rádiom ?" A Simona s odpoveďou nezaváhala a povedala správne heslo: "Leto s Fun Rádiom je zo všetkých liet najvyletovanejšie". Tým sa stala zaslúženou výherkyňou pomerne vysokej sumy financií. Do éteru prezradila, že ich použije k začiatku svojich podnikateľských aktivít.

Ak si myslíte, že takto jednoducho zarobiť ušami by ste vedeli aj vy, tak neváhajte, pošlite si súťažnú SMS do Fun Rádia na číslo 7010 a v piatok 28. augusta to môžete byť práve vy, kto vyhrá prázdninových 30.000,-€, o ktoré sa bude ešte raz žrebovať.