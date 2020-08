Ako Martinka Borisovi Kollárovi 30.000 € darovala

Určite poznáte nášho predsedu parlamentu. A určite poznáte aj jeho Fun rádio. A možno viete, že na Funrádiu prebieha súťaž „Zarábaj ušami“, kde môžu poslucháči skoro každý piatok vyhrať vysoké finančné ceny.

Fun rádio sa rozhodlo, že po skvelých skúsenostiach z predošlých rokov, mesiacov a týždňov so súťažou ZARÁBAJ UŠAMI, darujú počas leta 4 x sumu až 60.000,-€. Každý druhý piatok, konkrétne 17. Júla, 31. Júla, 14. Augusta a 28. Augusta vylosuje počítač zo zaslaných SMS-iek jedno meno s konkrétnym telefónnym číslom daného poslucháča a moderátor popoludňajšej relácie mu zavolá, aby to on zdvihol do 10 sekúnd a po krátkom rozhovore tohto šťastného poslucháča požiada, aby povedal výherné heslo. Až po správnom zodpovedaní výherného hesla môže tento náš šťastlivec vyhrať balík vopred zdanených peniažkov do vlastného užívania. Z megabalíka zaslaných SMS-iek je samozrejme dosť problém byť náhodne vylosovaným poslucháčom, preto šanca, že doklepnem výhru správnou odpoveďou je ďaleko vyššia ako šanca, že mi moderátor z Fun rádia vôbec zavolá. OK, bla bla bla, toto všetko asi dobre viete, takže tento odsek môžete kľudne preskočiť J.

V piatoček 31.júla si tak sedíme doma s manželkou Martinou a počúvame vo vytúženej hodine vytúžené losovanie. Moderátorka hlási: „Takže ja už viem, že výhercom je ŽENA a viem aj meno ... je to MARTINKA“. Moja žena spozornela a uuu, čaká, že ju práve budú volať. Ale nie. Telefón dvíha na druhom konci drôtu do 10 sekúnd iná poslucháčka, tiež Martinka, ktorá celá natešená odpovedá na zvedavé otázky moderátorky až do momentu, kedy sa jej pýta najdôležitejšiu otázku: „Aké je leto s Fun rádiom ?“ A poslucháčka Martinka na druhom konci linky pohotovo odpovedá: „Leto s Fun rádiom je zo všetkých liet TO najvyletovanejšie!“ V rádiu zaznieva gong, ale nie víťazný, je to gong sklamania. Martinka chvíľku nechápe a potom si musí vypočuť, že heslo nebolo povedané správne. Ako by povedal Hujer, jenom ta jedna chybička, to jedno TO navyše. Výhra 60.000,-€ ostáva vo Fun rádiu a o 2 týždne sa bude hrať miesto 60.000,-€ už o 90.000,-€, ale nie o 120.000,-€, takže krásnych 30.000,-€ prepadlo a Boris Kollár sa ani nemusel pohnúť z miesta svojho aktuálneho pôsobiska. Myslím, že on tie peniažky ani tak veľmi nepotreboval, nuž a naša Martinka dostala figu borovú - nejaký Meďáčik si nekúpi, rovnako ako ani byt alebo cestu okolo sveta ... Hold, život sa s nikým nemazná (jeden Maznák tu síce raz bol, ale ten je už mimo dosah roztopašnej Alenky).

Moja žena po chvíli hovorí: „No nemohli zavolať mne ? Heslo som mala napísané tu bokom na papieri, určite by som ho nebola doplietla.“ No ale nám nezavolali. Hold, život sa s nikým nemazná ... ale to sa už asi opakujem J .